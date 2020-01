Surdykowski: Polska wojna hybrydowa

Wyobraźcie jednak sobie, panowie generałowie i ministrowie, inny scenariusz możliwego starcia. Na Kremlu wiedzą, że aby dostać Polskę w łapy, najpierw należy wyłuskać nas z Unii i NATO. Więc przez polityczne agentury wpływu i rzesze „pożytecznych idiotów" trzeba doprowadzić do niesnasek, a potem do otwartych konfliktów z tymi organizacjami. Ponieważ obie są związkami państw demokratycznych, łamanie w Polsce zasad demokracji doskonale temu służy. Trzeba też rozniecać polski nacjonalizm, wspierać głupotę, bo to tworzy nastroje pożyteczne dla pogłębienia procesu. Następnie pod pozorem „reformy sądownictwa" – sprowadzającej się do starego prawa Kopernika–Greshama o wypieraniu lepszej monety przez gorszą – doprowadzić do chaosu prawnego blokującego funkcjonowanie państwa. Unia, a potem i NATO, będzie wykonywać rozpaczliwe gesty i ogłaszać ostre komunikaty, ale przecież nie zaprowadzi w Polsce brukselskiej dyktatury. Rząd w Warszawie też nie może się cofnąć, bo przyznałby, że wprowadzone zmiany są nic nie warte. Z obu stron polecą coraz mocniejsze epitety, sankcje nakładane na Warszawę będą rosły, aż władza wykonawcza sięgnie po siłę i represje.

Poniżej dalsza część artykułu