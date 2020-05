Jan Maciejewski: Klasa trójkowiczów

Co prawda Trójka od dobrych kilkunastu lat była medium marginalnym, ale tylko pod względem stale spadającej liczby słuchaczy. Bo jako symbol, oręż klasy średniej w walce o potwierdzenie własnego statusu, nie miała sobie równych. Liczyło się nie to, ile osób faktycznie słucha Programu III Polskiego Radia, tylko to, jak wielu z Polaków uważa się za „trójkowiczów”.

