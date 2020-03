Jan Maciejewski: Rolnik dusz, który orał, jak mógł

W ośrodku wypoczynkowym, do którego kilkadziesiąt lat temu przyjeżdżała rodzina Kurskich, znajdował się basen. Kiedy tylko mały Jacek go zobaczył, natychmiast się rozebrał, i biegnąc, krzyczał na całe gardło: „Ludzie! Patrzcie, jak skaczę!”. Tę anegdotę opowiadał co prawda nie główny bohater, ale jego brat, Jarosław, ale co do jej prawdziwości nie może być chyba sporu. Głównie dlatego, że podobnych basenów, skoków i okrzyków było w życiu Jacka Kurskiego całe mnóstwo. Łącznie z najbardziej spektakularnym – skokiem na główkę do publicznego kąpieliska przy Woronicza.

