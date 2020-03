Michał Szułdrzyński: Prezes upokarza prezydenta

Ale znacznie poważniejszym ciosem było to, co stało się we wtorek wokół TVP. Jacek Kurski, nim odwołano go z funkcji prezesa, złożył wniosek o zawieszenie w zarządzie telewizji Marzeny Paczuskiej. Tłumaczy w nim, że to ona jest winna niechęci prezydenta do TVP, że spiskowała przeciw Kurskiemu i donosiła na niego do Pałacu Prezydenckiego. Rada nadzorcza przychyliła się do tego wniosku, Macieja Łopińskiego, zaufanego człowieka Jarosława Kaczyńskiego, powołała na p.o. prezesa, a Kurski został doradcą zarządu nadzorującym „Wiadomości” i TVP Info.