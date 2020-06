Mniej ofert pracy w internecie. Gdzie szukają bezrobotni?

Tę opinię potwierdza Mateusz Żydek, rzecznik agencji zatrudnienia Randstad. Pomimo niespotykanego wzrostu liczby bezrobotnych w ostatnich miesiącach liczba kandydatów zgłaszających się do agencji zmniejszyła się o jedną trzecią w skali roku. Zdaniem rzecznika Randstad w obecnych warunkach osoby, które mają pracę, a jedynie obawiają się o utratę zatrudnienia, zwykle trzymają się dotychczasowego pracodawcy, nawet jeśli musiał on obniżyć pensje. – Istotne jest też to, że atrakcyjność aktualnych ofert jest obarczona sytuacją gospodarczą, a więc nowa praca zwykle nie będzie oznaczała wyraźnej poprawy sytuacji zawodowej – dodaje Mateusz Żydek.