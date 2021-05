E-Kiosk: Zysk netto 20 proc. w górę, wpływy wzrosły o 8 proc. materiały prasowe

Redakcja

W ub.r. firma E-Kiosk (kontrolowana przez Gremi Media), do której należą platformy eKiosk.pl, eGazety.pl i Nexto.pl z prasą cyfrową i ebookami oraz agencja marketingowa eContentLAB.pl, osiągnęła w pierwszym kwartale 2021 roku wzrost zysku netto z 802 tys. zł do 959 tys. zł. w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Wartość przychodów sprzedażowych osiągnęła poziom 3 121 tys. zł i była wyższa o 8 proc.