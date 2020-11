Luzowanie gospodarki, weto budżetu i przyszłość Brzęczka Fot. 1 Fotorzepa/Jerzy Dudek, fot. 2 Shutterstock

Rząd w najbliższych dniach ma przedstawić plan luzowania obostrzeń w gospodarce, a przede wszystkim w handlu w okresie przedświątecznym. Taką deklarację złożył dziś premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu Rady Dialogu Społecznego. - Żadne dalsze konkrety nie padły, ale prawdopodobnie handel wróci do stanu z października tego roku – relacjonuje Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Przedsiębiorcy wystosowali również apel do premiera o wycofanie się z veta wobec budżetu UE i funduszu na rzecz odbudowy gospodarek europejskich po pandemii, a także o zgodę na dodatkowe niedziele handlowe do końca tego roku. Ale w obydwu przypadkach usłyszeli odpowiedź "nie".