Żywe drony na ratunek oceanom

Czy jest to bezpieczne?

Na całym świecie są specjalne komisje etyczne, które muszą wydać zgodę na takie działania. Wielkość urządzenia i sposób mocowania dobiera się indywidualnie do zwierzęcia. W przypadku ptaków przykleja się je do piór lub grzbietu tak, aby nie utrudniało to machania skrzydłami. W przypadku wielorybów wstrzeliwuje się nadajnik w ich grubą warstwę tłuszczu. Morsom takie urządzenia montuje się za pomocą specjalnej taśmy do kłów.