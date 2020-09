Koronawirus: szkolne świetlice na bakier z prawem i wytycznymi sanepidu

Szkolne świetlice w wielu placówkach to miejsce, w którym spotykają się dzieci z różnych klas. W rezultacie w razie zarażenia koronawirusem zamiast jednej klasy kwarantanną będą objęci uczniowie z kilku oddziałów wraz z całymi rodzinami.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, pytane o to, czy zajęcia świetlicowe mogą być organizowane dla uczniów z różnych klas, odpowiada wymijająco.

– Planując organizację pracy świetlicy, dyrektor szkoły musi brać pod uwagę zarówno potrzeby dzieci i rodziców, jak i wysokość środków finansowych, jakie organ prowadzący szkołę przydzielił na jej funkcjonowanie, oraz możliwość zapewnienia uczestnikom zajęć świetlicowych bezpiecznych warunków – wyjaśnia Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN. I dodaje, że to dyrektor szkoły odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom podczas zajęć. W trakcie epidemii polega to także na stosowaniu wytycznych MEN, ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego, które obowiązują od 1 września 2020 r. Zgodnie z nimi dyrektor szkoły powinien umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczyć gromadzenie się uczniów (np. powinien wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).