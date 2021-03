Ruszyły próbne egzaminy maturalne

Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że każdy uczeń, który w tym roku szkolnym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty albo maturalnego, będzie miał możliwość sprawdzenia swoich umiejętności na egzaminach próbnych. Potrwają one do 16 marca. Próbny egzamin ósmoklasiści w zakresie języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego rozpocznie się 17 marca i zakończy 19 marca.

