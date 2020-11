Angela Merkel na kolizyjnym kursie z Joe Bidenem

Lokalny niemiecki nadawca NDR 1 ujawnił, że po roku przerwy 5 grudnia zostaną wznowione prace przy budowie Nord Stream 2. Do zakończenia gazociągu brakuje 76 spośród 1250 km: 16 w ramach niemieckich wód przybrzeżnych, 60 – duńskich. Joe Biden, który wprowadzi się do Białego Domu 20 stycznia, z pewnością nie uzna tego za miły prezent.

Za Donalda Trumpa Waszyngton wprowadził restrykcje na firmy kładące rurę po dnie Bałtyku. To skłoniło szwajcarską Allseas do wycofania swoich dwóch statków: prace stanęły w okolicy Bornholmu. Być może zadanie powierzone Szwajcarom przejmie teraz rosyjska jednostka Akademik Czerski, ale musiałaby uzyskać na to zgodę Duńczyków.