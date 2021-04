Rosyjski polityk: Rosja wydali trzech polskich dyplomatów

Polski resort dyplomacji przekazał, że w czwartek do MSZ wezwany został ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

"Ambasadorowi wręczono notę dyplomatyczną zawierającą informację o uznaniu za personae non gratae trzech pracowników Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie" - czytamy w komunikacie MSZ.

Ministerstwo podało, że podstawą decyzji było "naruszenie przez wskazane osoby warunków statusu dyplomatycznego oraz prowadzenie działań na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej".

W rozmowie z rosyjską państwową agencją TASS wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Władimir Dżabarow wyraził przypuszczenie, że "Polacy otrzymają odpowiedź nie mniej surową". - Jeżeli dołączą do nich inne państwa UE, to one też - dodał.