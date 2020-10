Polska i Litwa odwołały dyplomatów z Białorusi

Białoruskie władze zarzuciły Polsce i Litwie wtrącanie się w wewnętrzne sprawy kraju i nieuznawanie zwycięstwa Aleksandra Łukaszenki w sierpniowych wyborach.

Dowiedz się więcej: Mińsk żąda zmniejszenia liczby polskich dyplomatów na Białorusi

Przed tygodniem rzecznik prasowy MSZ Białorusi Anatol Hłaz przekazał, że ambasadorzy Białorusi w Warszawie i Wilnie zostaną 5 października wezwani na konsultacje do Mińska. - Ambasadorzy Polski i Litwy na Białorusi zostali zaproszeni do naśladowania tego przykładu - dodał.

Zgodnie z wolą strony białoruskiej, do 9 października Polska i Litwa miały ograniczyć liczebność swych misji dyplomatycznych na Białorusi tak, by odpowiadały one wielkości białoruskich misji w poszczególnych krajach.

Początkowo Polska i Litwa odmówiły, jednak później odwołały swych ambasadorów na konsultacje, co miało służyć zmniejszeniu napięć.