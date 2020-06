Iracka agencja informacyjna: Armia USA opuści Irak

Parlamentarzyści zagłosowali wówczas za rezolucją wzywającą do położenia kresu zagranicznej obecności wojskowej w Iraku. Chodzi przede wszystkim o wycofanie ok. 5000 żołnierzy amerykańskich i koalicyjnych, stacjonujących w różnych częściach kraju. Rezolucja, poparła przez szyicką większość w parlamencie, wzywała w szczególności do zerwania umowy, na mocy której cztery lata temu Waszyngton wysłał do Iraku swoich żołnierzy, aby pomóc w walce tzw. Państwem Islamskim.

Rezolucję przyjęto wkrótce po tym, jak na terenie Iraku, w ataku amerykańskiego drona, zginął gen. Kasem Sulejmani, dowódca irańskiej brygady al-Kuds.

USA przeprowadziły atak na gen. Sulejmaniego bez konsultacji z władzami Iraku. W odpowiedzi Iran ostrzelał bazy wojskowe w Iraku, w których stacjonują żołnierze USA.