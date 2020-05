Od wieku współpracujemy z Brazylią

- To było zwieńczenie marzeń wielu pokoleń Polaków, którzy osiedlali się w Brazylii - tłumaczy szef polskiej dyplomacji, Jacek Czaputowicz.

W środę prezydenci obu krajów, Andrzej Duda i Jair Bolsonaro, rozmawiali przez telefon o zacieśnieniu wzajemnej współpracy. Brazylijski przywódca planował przyjazd w tym roku do naszego kraju, jednak z powodu pandemii Covid-19, która uderzyła w jego kraj ze szczególną siłą, nie jest pewne, czy uda się ten zamiar zrealizować tak szybko.

- Prezydent Bolsonaro chce przełożyć tą wizytę na możliwie jak najbliższy termin - mówią “Rzeczpospolitej” brazylijskie źródła dyplomatyczne.

Brazylia była pierwszym krajem Ameryki Łacińskiej, który po pierwszej wojnie światowej uznał niepodległą Polskę. Stało się tak dzięki naciskom Polonii, która osiedlała się w tym ogromnym państwie począwszy od 1869 roku. Do dziś przede wszystkim w trzech południowych prowincjach Parana, Rio Grande do Sul i Santa Catarina mieszka około dwóch milionów osób przyznających się do polskich korzeni.

Zacieśnienie relacja nastąpiło po przejęciu 1 stycznia zeszłego roku najwyższego urzędu w państwie przez konserwatywnego prezydenta Jaira Bolsonaro.

W maju szef brazylijskiej dyplomacji Erneso Araujo w wywiadzie dla “Rzeczpospolitej” odniósł się do pomysłu sojusz państw, wyznających podobne wartości: - To jest idea, która nabiera rozmachu, wydaje się dobrym pomysłem, aby koordynować działania państw, które mają podobną wizję świata, które wiele łączy. Stosunki międzynarodowe są przecież oparte na współdziałaniu krajów w różnych układach.

Araujo był w naszym kraju dwukrotnie, w szczególności wsparł Konferencję Bliskowschodnią organizowaną w Warszawie. Także szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz dwa razy odwiedził Brasilię.