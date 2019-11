Paweł Mucha: Jesteśmy fenomenem na mapie Europy i świata

Odsetek odmów wizowych dotyczących wiz turystycznych i biznesowych spadł dla obywateli Polski poniżej 3 proc. w ciągu roku, wobec czego 30 września Polska spełniła warunki przystąpienia do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program, VWP). Kilka dni później prezydent USA Donald Trump informował, że wyraził zgodę na włączenie Polski do programu.

W środę Andrzej Duda powiedział, iż bezwizowe podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni będzie możliwe od 11 listopada.

- Nigdy nie było tak, żeby tak częste były kontakty na najwyższym szczeblu, czyli z jednej strony wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony także bytność prezydenta Donalda Trumpa - podkreślał w Telewizji Trwam Paweł Mucha. - Te kontakty są tak intensywne, że my dzisiaj jesteśmy pewnym kluczem, jeżeli chodzi o współdziałanie i budowanie mostów transatlantyckich. Prezydent Andrzej Duda jest przede wszystkim reprezentantem Rzeczypospolitej Polskiej, ale również całego regionu, bo dzisiaj inicjatywa Trójmorza to jest zakres oddziaływania szerszy, wykraczający poza Europę Środkowo-Wschodnią - podkreślał prezydencki minister.

- Jesteśmy dzisiaj pewnym fenomenem na mapie Europy i świata, bo jesteśmy państwem o ogromnym potencjale wzrostu, państwem, które rozwija się bardzo dynamicznie, jeżeli chodzi o wskaźniki światowe i europejskie w kwestiach gospodarczych. Wreszcie poziom życia w Polsce się poprawia, to jest ten element przyłączenia Polski do programu bezwizowego, że możemy powiedzieć, iż Polacy coraz częściej dzisiaj wyjeżdżają w celach turystycznych do Stanów Zjednoczonych. Status majątkowy wielu z nas bardzo mocno się poprawił i myślę, że to jest bardzo dobry czas dla Polski - ocenił Mucha.