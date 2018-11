Mariusz Błaszczak: Brak doświadczenia Mosbacher. Będzie oświadczenie rządu

- Nieporozumienie wynika z braku doświadczenia dyplomatycznego ambasador Mosbacher - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

W mediach krąży list, który Georgette Mosbacher skierowała do premiera Morawieckiego, a który dotyczył działań rządu przeciwko telewizji TVN i autorom reportażu o urodzinach Hitlera, organizowanych przez Dumę i Nowoczesność. Autentyczność listu potwierdza Kancelaria Prezydenta.

List, datowany na 19 listopada, zaczął krążyć w mediach kilka dni temu. Emocjonalna korespondencja ambasador USA, adresowana do "Drogiego Ministra Moraweickiego", zawiera krytykę działań polskiego rządu, a szczególnie ministra "Joachima Brudzińksiego" (pisownia oryginalna), który "publicznie oskarżył TVN o zorganizowanie inscenizacji urodzin Hitlera".

Ambasador Mosbacher robi w Polsce świetną robotę i dobrze nas reprezentuje - powiedziała podczas konferencji w Departamencie Stanu rzeczniczka Białego Domu Heather Nauert.

- Pani ambasador debiutuje w roli dyplomaty, to bizneswoman, która rzeczywiście ma doświadczenie w biznesie. No i chciałbym tak to widzieć, że tu mamy do czynienia z pewnym nieporozumieniem wynikającym z braku doświadczenia dyplomatycznego pani Mosbacher - skomentował w rozmowie z Polskim Radiem minister obrony Mariusz Błaszczak.

- Będzie oświadczenie rzecznika polskiego rządu w sprawie listu amerykańskiej ambasador - dodał szef MON.