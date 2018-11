Biały Dom o ambasador Mosbacher: Robi świetną robotę

U.S. Department of State

Ambasador Mosbacher robi w Polsce świetną robitę i dobrze nas reprezentuje - powiedziała podczas konferencji w Departamencie Stanu rzeczniczka Białego Domu Heather Nauert.

Rzeczniczkę Białego domu o list ambasador Mosbacher do premiera Morawieckiego spytał dziennikarz Associated Press Matthew Lee. Pytał, jak Biały Dom odnosi się do listu, który "zdenerwował wielu Polaków", a w którym ambasador USA w Polsce, robiąc literówki w nazwiskach polskich polityków, zarzuca im zwalczanie niezależnych mediów.

- Ambasador Mosbacher robi w Polsce świetną robotę i dobrze nas reprezentuje - odpowiedziała Nauert. - Poza tym, że ma polskie korzenie, szanuje takie wartości jak wolność prasy, które są bliskie nam wszystkim.

- Listu, o którym pan wspomniał, komentować nie będę, ale powtórzę raz jeszcze, że ambasador Mosbacher robi świetną robotę - podkreśliła rzeczniczka.

