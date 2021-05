Tomasz Pietryga: Czyste powietrze na wokandzie

Sąd Najwyższy nie włączył do katalogu dóbr osobistych prawa do życia w czystym środowisku. Pozornie odpowiedź na pytanie gliwickiego sądu, który skierował tę kwestię pod rozstrzygnięcie, może bulwersować, bo sprawa wydawała się oczywista. Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem, a zanieczyszczenia są każdego roku powodem śmierci dziesiątek tysięcy Polaków.

Sąd Najwyższy, rozstrzygając pytanie prawne, odpowiedział w sposób salomonowy. Mimo że prawo do oddychania czystym powietrzem nie jest dobrem osobistym, wcale nie zamyka to drogi pokrzywdzonego do sądu. Można to zrobić, powołując się na takie dobra jak prawo do zdrowia, wolności czy nawet prywatności. Inaczej mówiąc, jeżeli wykaże się przyczynę i skutek, np. wpływ truciciela na stan zdrowia, dochodzenie roszczeń jest jak najbardziej uzasadnione.