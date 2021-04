Wyciek danych funkcjonariuszy - Urząd Ochrony Danych Osobowych analizuje i przestrzega

Przypomnijmy - dane ponad 20 tys. przedstawicieli polskich służb, agencji i instytucji państwowych wyciekły z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i zostały udostępnione w popularnym serwisie do wizualizacji danych ArcGIS - informowała portal Niebezpiecznik.pl. Pracownik RCB udostępnił plik Excela z takimi danymi jak: imiona i nazwiska, numery PESEL, adres miejsca pracy, pełna nazwa jednostki oraz telefony kontaktowe i adresy e-mail. Dane miały pochodzić prawdopodobnie z listy pracowników i funkcjonariuszy, którzy zostali zgłoszeni do programu szczepień. Wyciek dotyczy danych m.in. funkcjonariuszy policji, celników, pracowników Służby Ochrony Państwa, Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej (także ochotniczej), Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, a nawet Służby Ochrony Kolei.

Kolejne kroki w sprawie wycieku UODO uzależnia od kolejnych informacji od administratora. Wiadomo już, że Policja zamierza wykupić funkcjonariuszom kody do alertu Biura Informacji Kredytowej, co ma zminimalizować ryzyko wykorzystania ich danych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych przez przestępców.