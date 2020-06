Recesja nie taka straszna? Gospodarka odzyskuje wigor

Gospodarki zachodniej Europy odzyskują wigor szybciej od oczekiwań. W Polsce niepokoi sytuacja w budownictwie.

Strefa euro pozostaje w recesji, ale wydaje się, że będzie ona płytsza, niż można się było dotąd obawiać. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii i USA. Tak ekonomiści interpretują wstępne czerwcowe odczyty wskaźników PMI, mierzących koniunkturę na podstawie ankiety wśród menedżerów logistyki przedsiębiorstw. Poniżej dalsza część artykułu

Efekty rozmrażania Jak podała we wtorek firma IHS Markit, zbiorczy PMI, obejmujący sektory przemysłowy i usługowy, wzrósł w czerwcu w strefie euro do 47,5 pkt z 31,9 pkt w maju. To jego druga zwyżka z rzędu. W kwietniu był na najniższym w historii poziomie 13,6 pkt. W Wielkiej Brytanii zbiorczy PMI wzrósł w czerwcu do 47,6 pkt z 30 pkt w maju, w USA zaś do 46,8 pkt z 37 pkt. Czytaj także: Miliardy z Unii na wyjście z pandemii

Czerwcowe odczyty PMI wyraźnie przebiły oczekiwania ekonomistów. Przykładowo w przypadku strefy euro przeciętnie spodziewali się oni zwyżki tego wskaźnika do nieco ponad 42 pkt. – Choć pojawiające się tu i ówdzie nowe ogniska zachorowań jasno pokazują, że koronawirus nie zniknął, a druga fala epidemii pozostaje realnym zagrożeniem, widać również, że łagodzenie antyepidemicznych ograniczeń pobudziło europejską gospodarkę – ocenia Carsten Brzeski, ekonomista z banku ING.

Pomimo odbicia PMI niemal we wszystkich największych gospodarkach (wyjątkiem jest Francja) pozostał poniżej 50 pkt. A to teoretycznie oznacza, że więcej firm dostrzega pogorszenie swojej sytuacji w stosunku do poprzedniego miesiąca niż jej poprawę. Dystans od tej granicy to miara skali tego pogorszenia. Ekonomiści są jednak zgodni co do tego, że w dzisiejszych okolicznościach zwyczajowa interpretacja PMI może być myląca. Czytaj także: Sektor finansowy niestabilny, ale daleki od kryzysu

– Na pierwszy rzut oka PMI wskazują, że aktywność ekonomiczna w czerwcu nadal maleje, tylko że wolniej niż wcześniej. Ale to kłóci się z innymi danymi – mówi Holger Schmieding, ekonomista z banku Berenberg. Według niego dane wysokiej częstotliwości, takie jak zużycie energii elektrycznej, ruch na drogach oraz wartość transakcji kartami płatniczymi, sugerują, że aktywność w głównych gospodarkach Europy jest obecnie 10–15 proc. poniżej potencjału, podczas gdy w kwietniu była 25–30 proc. niższa. Czytaj także: Optymizm wraca nad Wisłę. Pozytywne sygnały z gospodarki

Budownictwo pod prąd Schmieding przypomina, że w gospodarkach zachodniej Europy znoszenie ograniczeń aktywności ekonomicznej, które miały stłumić epidemię, rozpoczęło się około dwa tygodnie wcześniej, niż zakładało większość ekonomistów. Z tego powodu analitycy banku Berenberg w piątek zrewidowali część swoich prognoz. Według nich PKB strefy euro skurczy się w tym roku o 9 proc., zamiast o 9,6 proc., a PKB Wielkiej Brytanii o 9 proc., zamiast o 10 proc. W ocenie Schmiedinga nawet te prognozy mogą się jednak okazać zbyt ostrożne w świetle czerwcowych odczytów PMI.