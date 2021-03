Inflacja wyhamowała. To przez zmiany w strukturze wydatków Polaków

Jak podał w poniedziałek GUS, indeks cen konsumpcyjnych (CPI) wzrósł w lutym o 2,4 proc. rok do roku. Był to dopiero drugi miesiąc od maja 2019 r. z inflacją poniżej celu Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc.). Poprzednim był grudzień 2020 r.

Te zmiany w lutym przyczyniły się do wyhamowania inflacji. Żywność i napoje bezalkoholowe – które stanowią większą niż wcześniej część koszyka inflacyjnego – w lutym podrożały o zaledwie 0,6 proc. rok do roku, po 0,8 proc. w styczniu. Przy tym ceny żywności wzrosły o zaledwie 0,1 proc., po 0,5 proc. w styczniu. Z kolei paliwa do prywatnych środków transportu – których udział w koszyku inflacyjnym zmalał – tanieją coraz wolniej. W lutym ich ceny zmalały o 3,7 proc. rok do roku, po zniżce o 7,4 proc. w styczniu.