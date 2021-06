Dżihadyści nadal groźni. Jak poradzić sobie ze spuścizną ISIS

– Jest pewne zagrożenie także w Afganistanie, mimo że talibowie, którzy negocjowali z USA warunki wyjścia sił NATO z kraju, zobowiązali się do niewspierania bojowników ISIS – mówi „Rzeczpospolitej" Wojciech Lorenz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W Afganistanie nie będzie już we wrześniu tego roku sił NATO i wiele rzeczy może się jeszcze wydarzyć.

Mazlum Abdi, szef SDF, wystosował właśnie apel do zwalczającej ISIS koalicji, aby zajęła się losem tysięcy byłych bojowników ISIS, przetrzymywanych w obozach nadzorowanych przez jego organizację. Prócz ok. 10 tys. byłych bojowników w gestii SDF znajduje się nadal ponad 63 tys. członków rodzin dżihadystów.

Przywędrowały do Syrii w czasach świetności ISIS dobrowolnie w poszukiwaniu przygód czy z powodów religijnych lub w towarzystwie swych partnerów dżihadystów. Po śmierci mężów przekazywane z rąk do rąk rodziły dzieci.

Pomoc humanitarna międzynarodowych organizacji dociera do tych miejsc nieregularnie. Dochodzi do buntów, ucieczek i zamieszek.

Warunki panujące w obozach nie są dla nikogo tajemnicą, lecz zaledwie 25 państw zdecydowało się na repatriacje swych obywateli. Są to jednak przypadki jednostkowe. Dwa lata temu było to 29 osób, w zdecydowanej większości kobiet, rok później już jedynie 17, a w pierwszych dziesięciu tygodniach tego roku miały miejsce zaledwie trzy repatriacje.

W przypadku dzieci jest nieco lepiej. Jak twierdzi organizacja Save the Children, północną Syrię opuściło w ostatnich latach prawie 1 tys. dzieci, w zdecydowanej większości poniżej 12. roku życia. Często trafiają do rodzin swych matek za granicą, co jednak jest procesem niezwykle skomplikowanym.

Jak twierdzi Patric Worman, walcząca z ISIS koalicja czyni obecnie starania o to, aby do swych krajów wróciło 2 tys. zagranicznych dżihadystów oraz 2 tys. z Iraku. Wymagałoby to postawienia ich przed sądem w ich krajach i udowodnienia winy. Nie jest to zadanie nie do zrealizowania. Sam udział w organizacji terrorystycznej, jaką jest ISIS, jest podstawą do skazania w wielu kodeksach karnych.