Ile kalorii będziemy potrzeba, aby wykarmić świat w 2100 r.?

Z artykułu opublikowanego w "Plos One", którego autorzy dokonują szacunków dotyczących tego, ile żywności będzie potrzebne, by wykarmić świat w 2100 roku wynika, że w stosunku do 2010 roku liczba kalorii konsumowanych przez ludzkość będzie musiała zwiększyć się o 80 proc.

