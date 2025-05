Naukowcy zbadali setki narzędzi Azteków. Ujawniły zaskakujący trop

Azteccy rzemieślnicy tworzyli z obsydianu wiele przedmiotów codziennego użytku np. ostrza, wykonywano również mocno wypolerowane ozdoby, biżuterię, a także przedmioty używane w trakcie religijnych rytuałów (w tym m.in. sztylety służące do rytualnego uśmiercania jeńców wojennych).

Jak wykazała analiza, większość zbadanych artefaktów (prawie 90 proc.) pochodziła ze złoża z pasma górskiego Sierra de Pachuca. Obsydian pochodzący z tego złoża cechował się wysoką jakością i nietypową, zieloną barwą (większość obsydianów jest czarna lub szara). – (...) Procesy formowania się geologicznego w Sierra de Pachuca pozwoliły na wytworzenie wysokiej jakości obsydianu z tego źródła, co czyni go idealnym do produkcji złożonych ozdób – wyjaśnia główny autor badania.

Handel obsydianem i zmiany społeczno-kulturowe

Analiza ujawniła także ciekawą informację, która posłużyła do nakreślenia ówczesnego kontekstu kulturowo-społecznego. Około 10 proc. przedmiotów ze zbadanej próbki to obsydiany pochodzące z siedmiu różnych lokalizacji. Antropolodzy zauważyli, że część z nich (np. Ucareo) znajdowała się poza granicami imperium Azteków. To odkrycie sugerowałoby m.in. swobodny przepływ dóbr pomiędzy rywalizującymi ze sobą, ówczesnymi rynkami handlowymi.

Badaczy zaskoczyło również, że wysokiej jakości narzędzia z obsydianu były dostępne zarówno dla mieszkańców miast, jak i wsi (korzystali z nich rolnicy). Zdaniem autorów badania ten fakt może świadczyć o prężnie działającej, ówczesnej gospodarce centralnego Meksyku. Antropolodzy zakładają, że w początkowym okresie rozwoju imperium Aztekowie mieli dostęp do ograniczonych źródeł obsydianu. W trakcie ekspansji imperium (okres po ok. 1430 r.) dostęp ten stopniowo się poszerzał, co widać m.in. w składzie zachowanych do dziś artefaktów.

Zespół chce kontynuować badania, aby jeszcze głębiej poznać historię rozwoju ówczesnej stolicy Azteków – Tenochtitlán.