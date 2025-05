Osobista sekretarz Brugady Ximena Guzmán oraz jej doradca José Muñoz zostali zastrzeleni przez poruszających się na motocyklach napastników w ataku, do którego doszło w centrum Meksyku – wynika z oświadczenia wydanego przez miejskie władze.

Sekretarz burmistrz Meksyku zastrzelona w drodze do pracy

Pierwsze doniesienia mówią o tym, że Guzmán jechała do pracy i zatrzymała się przy ruchliwej ulicy w centrum Meksyku, by do samochodu mógł wejść Muñoz, którego miała podwieźć do pracy. Wtedy do Muñoza podjechało dwóch motocyklistów, którzy otworzyli do niego ogień i zastrzelili mężczyznę, zanim zdążył wejść do samochodu. Napastnicy oddali następnie co najmniej cztery strzały w kierunku siedzącej za kierownicą Guzmán. Kobieta również zginęła na miejscu.

Policja stara się ustalić motywy ataku, tymczasem specjaliści ds. bezpieczeństwa uważają, że został on przeprowadzony przez jedną z organizacji przestępczych.

Atak wywołał szok w meksykańskiej stolicy, która uważana jest za oazę względnego bezpieczeństwa w kraju, w którym regularnie dochodzi do aktów przemocy wymierzonych w polityków. W różnych częściach Meksyku politycy i kandydaci do objęcia urzędów publicznych są zabijani, najczęściej na zlecenie karteli narkotykowych, które starają się kontrolować lokalne władze.