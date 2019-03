Naukowcy: Wstawanie rano może czynić nieszczęśliwym

Badanie przeprowadzone przez Fiński Instytut Zdrowia Zawodowego i fińskiego nadawcę publicznego yle.fi wskazuje, że ok. 12-14 proc. Finów to osoby, które są efektywniejsze wieczorem niż rano - w związku z ich wrodzonym osobistym rytmem dobowym.

Z badania wynika, że rytm dobowy, czyli dobowy cykl zmian zachowania się ludzi, tłumaczony istnieniem tzw. zegara biologicznego jest u człowieka wrodzony - i nawet mimo tego, że społeczeństwo funkcjonuje według rytmu dobowego w którym największą efektywność osiąga się rano i we wczesnych godzinach popołudniowych organizmy osób, które są nocnymi markami, nie przystosowują się do takiego rytmu.

Badanie potwierdziło, że ok. 12-14 proc. Finów to właśnie nocne marki czy też nocne sowy - czyli osoby, których organizm jest bardziej aktywny wieczorem niż rano.

Z badania wynika, że w sytuacji idealnej każdy człowiek powinien indywidualnie dostosowywać swoje zajęcia do swojego rytmu dobowego. Badacze przyznają jednocześnie, że społeczeństwo zorganizowane jest tak, aby dopasowywać się do osób, które najaktywniejsze są rano.

- Takie osoby dwukrotnie częściej niż nocne marki twierdzą, że codzienne obowiązki i harmonogramy odpowiadają im - mówi Mikael Sallinen, dyrektor programowy w Fińskim Instytucie Zdrowia Zawodowego.

Z faktu większej aktywności organizmu niektórych osób wieczorem wynikają deficyty snu u takich osób - z badania wynika, że osoby, które chciałyby przesunąć początek swojego dnia o kilka godzin śpią średnio o dwie godziny za krótko.

Okazuje się, że wrodzony rytm dobowy ma też duży wpływ na dobrostan psychiczny ludzi. Osoby, które w związku z większą aktywnością wieczorem mają deficyty snu są bardziej narażone na wycieńczenie, huśtawkę nastrojów i generalnie są mniej zadowolone ze swojego życia - wynika z badania.

Badacze podkreślają przy tym, że osoby regularnie zmuszane do tego, by wstawiać zbyt wcześnie z perspektywy swojego rytmu dobowego mają więcej problemów psychologicznych niż osoby, które regularnie są zmuszane, by zasypiać zbyt późno biorąc pod uwagę ich rytm dobowy.

Deficyty snu zwiększają też ryzyko chorób układu krążenia, problemów z metabolizmem, problemów z kręgosłupem i astmy.

Badacze apelują, by - w miarę możliwości - dostosowywać swój rytm dnia do rytmu dobowego, nawet jeśli jest to możliwe tylko w czasie wakacji. Apelują też do pracodawców, aby ci brali pod uwagę różne rytmy dobowe pracowników.