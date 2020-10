Wirus z Tyrolu zakaził pół Europy

Ischgl to jedna z najchętniej odwiedzanych alpejskich stacji narciarskich. W sezonie przebywa tam nawet kilkanaście tysięcy narciarzy. Część dnia spędzają na trasach zjazdowych, a wieczory w licznych barach apres ski, takich jak zawsze zatłoczony Kitzloch, gdzie leje się alkohol i panuje nieustająca karnawałowa atmosfera.O pojawieniu się wirusa w Ischgl austriackie władze zostały zaalarmowane przez służby z Islandii w nocy z 4 na 5 marca tego roku, gdyż zakażenia wykryto u ośmiu islandzkich turystów po powrocie do domu.

Wiedział o tym jednak kanclerz Austrii Sebastian Kurz, który wspomniał o kwarantannie w Ischgl na konferencji prasowej tego dnia wczesnym popołudniem. Na wieść o tym rozpoczęła się paniczna ucieczka z Ischgl, bez ładu i składu. – Ludzie biegli do samochodów w butach narciarskich – czytamy w raporcie komisji ekspertów powołanej przez parlament Tyrolu do zbadania sprawy. Został przedstawiony w poniedziałek.

Wynika z niego, że władze gminy, w której leży Ischgl, nie zareagowały na pierwsze sygnały, iż w kurorcie pojawił się wirus. Miejscowość zamknięto w chwili, gdy było już za późno. Sam lockdown został fatalnie przygotowany i jeszcze gorzej przeprowadzony, co doprowadziło do panicznego exodusu narciarzy. Krytycznie oceniono też działania kanclerza, który poinformował o kwarantannie w Ischgl i regionie bez uzgodnień z lokalnymi władzami, co przyczyniło się do niekontrolowanego rozlania się wirusa po Europie.