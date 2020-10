Koronawirus: Polacy omijają zakazy jak mogą

Wesela, komunie czy dyskoteki to jedne z największych reproduktorów koronawirusa. Jak podaje nam Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji, od początku pandemii w Polsce odbyło się aż 8 tys. 827 wesel, skontrolowano 2332 dyskoteki. Przykłady z lata: dziewięć osób zakażonych i 94 na kwarantannie – to efekt wesela w pierwszy weekend sierpnia w Rzeszowie. W Warmińsko-Mazurskiem po weselach urządzonych w sierpniu powstały trzy ogniska koronawirusa – tylko po jednym z takich przyjęć aż 600 osób objęto kwarantanną. Na Podlasiu w ten sposób zakaziło się 100 osób, 600 trafiło na kwarantannę.

Skończy się także fikcja potańcówek. W pubach i restauracjach będzie zakaz udostępniania miejsc do tańca. – Na kolację do restauracji przychodzi grupa klientów. Puszczana jest muzyka i chociaż w tym lokalu nigdy wcześniej nie było dansingów, to pomiędzy stolikami zaczynają się odbywać tańce, grono jest pokaźne. Właściciel lokalu twierdzi, że nie ma na to wpływu, muzyka jest puszczana z radia, a on nie może zakazać tańców – opowiada policjant z Mazowsza, wskazując, że takie przypadki nie były rzadkością.