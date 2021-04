Sondaż: Ponad jedna czwarta Polaków nie chce się zaszczepić przeciw Covid-19

Politycy opozycji przenoszą już uwagę na to, co z „normalną” działalnością systemu opieki zdrowotnej. – Kiedy koniec teleporad? Co z diagnostyką? Kiedy ruszą planowe przyjęcia i zabiegi? – pytał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Plan odmrażania może ulec modyfikacjom. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że resort kultury będzie intensywnie zabiegał o to, by kina i teatry mogły się otworzyć dla publiczności wcześniej niż 29 maja. Niezadowoleni z programu są właściciele parków rozrywki. Wskazują, że zostali pominięci. Rząd zaprasza ich na rozmowy i apeluje do Polaków o zapisywanie się na szczepienia. Z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że chce to zrobić blisko połowa ankietowanych.