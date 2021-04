Szczepionkowy falstart

W środę ok. godz. 22 w systemie pojawiła się możliwość wyboru terminu szczepienia dla osób do rocznika 1981. Wielu 40- i 50-latkom udało się zarejestrować już na czwartek, inni dostali termin tuż po świętach. Większość została zapisana na kwiecień. Po kilku godzinach zapisy zawieszono.

Minister Michał Dworczyk tłumaczył, że był to „błąd w systemie" i wszyscy, którzy się zapisali, zostaną przepisani na... maj. Choć części z nich system oferował szczepionkę Pfizera i BioNTech, to jednak nie będą mogli sobie wybrać preparatu.

Zdaniem ekspertów szczepienia dla młodych są dobrym pomysłem, ale nie kosztem seniorów. – Nie zbijemy istotnie śmiertelności, jeżeli nie zaszczepimy co najmniej 80 proc. osób powyżej 70. roku życia. Dziś niezaszczepionych jest ponad połowa 70-latków i 1,1 mln osób powyżej 75. roku życia i to oni – ze względu na częstą wśród nich wielochorobowość – powinni być zaszczepieni w pierwszej kolejności – mówi dr Konstanty Szułdrzyński, szef Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA w Warszawie. – Oczywiście szczepienia 40- i 50-latków również mają sens, biorąc pod uwagę udział tej grupy wiekowej w szerzeniu pandemii poprzez częste kontakty społeczne, a także koronaparty i dość częste w tej grupie nieprzestrzeganie obostrzeń. 40-latkowie wprawdzie nie umierają masowo, ale masowo roznoszą wirusa, narażając osoby starsze – dodaje.

Jak wynika z naszych rozmów, dla rządu w tym tygodniu ważne było, że spadło zainteresowanie rejestracją w grupach od 60. roku życia. Stąd decyzja o przyspieszeniu rejestracji wcześniejszych roczników – uruchomiona tylko dla tych, którzy na początku roku zapisali się przez formularz. Nasi rozmówcy z PiS przyznają, że zabrakło kilka dni temu kluczowego komunikatu o otwarciu rejestracji, co zaskoczyło opinię publiczną i nie tylko. – Celem było maksymalne przyspieszenie szczepień w trudnej sytuacji pandemicznej. Najważniejsze jest to, by nie tracić żadnego dnia i żadnej dawki – tłumaczy rozmówca z otoczenia rządu, który przypomina, że wcześniej rząd też uruchamiał szybciej rejestracje dla kolejnych roczników. W PiS panuje jednak opinia, że obecne zamieszanie to wpadka, która nie będzie mieć dużego znaczenia politycznego w przyszłości.