Koronawirus w Polsce. Ekspert: Związek gospodarki ze zdrowiem jest ważny

- Ten wirus cały czas nam ucieka, cały czas nas wyprzedza - ocenił prof. Matyja wyrażając zadowolenie z tego, że premier Mateusz Morawiecki zapowiedział 30 marca przyspieszenie programu szczepień na COVID-19.

- Przyspieszenie szczepień to bardzo dobry krok. Musimy jednak pamiętać, by zachować bezpieczeństwo zarówno temu, kto chce się zaszczepić, jak i osobie, która kwalifikuje do szczepienia i osobie, która wykonuje to szczepienie - zaznaczył prof. Matyja.

- Zwiększenie liczby punktów do szczepień to bardzo dobry kierunek. Skoro udało nam się zorganizować szpitale tymczasowe, to dużo łatwiej nam będzie zorganizować punkty szczepień - ocenił prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.