We Francji ozdrowieńcy mają dostawać tylko jedną dawkę szczepionki przeciw Covid-19

Osoby, które wyzdrowiały z Covid-19, mają pewną odporność i powinny zostać zaszczepione trzy-sześć miesięcy po otrzymaniu negatywnego testu - oceniła agencja. „Pojedyncza dawka szczepionki będzie zatem odgrywać rolę przypominającą” dla osoby wcześniej zakażonej koronawirusem - czytamy w komunikacie Haute Autorité de Santé (HAS).

Trzy główne szczepionki, stosowane na całym świecie podawane, są w dwóch dawkach, w odstępie kilku tygodni. Jak stwierdziła HAS, już cztery badania sugerują, iż pojedyncza dawka u osoby, która wyleczyła się z zakażenia, wywołuje wystarczającą odpowiedź immunologiczną, aby chronić przed kolejna infekcją.

Rekomendacja HAS została wydana w momencie, w którym rządy na całym świecie dokonują starań, by jak najszybciej wyszczepić społeczeństwo i otworzyć gospodarkę.

We Francji podano dotąd prawie 2,8 miliona szczepionek. Zakażenie koronawirusem potwierdzono natomiast u łącznie 3,4 miliona osób. Uważa się jednak, że prawdziwa liczba zakażeń jest wyższa. Z powodu Covid-19 zmarło ok. 81 tys. chorych. To siódmy kraj z największą liczbą zgonów na świecie.

Francuska agencja zaznaczyła, że osoby z osłabionym układem odpornościowym nadal powinny otrzymać dwie dawki szczepionki przeciw Covid-19.