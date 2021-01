Koronawirus: Jest decyzja ws. użycia szczepionki na COVID koncernu AstraZeneca w UE

Szczepionkę AstraZeneca dopuszczono już wcześniej do użycia w Wielkiej Brytanii (30 grudnia). We wtorkowym wywiadzie udzielonym włoskiemu dziennikowi "La Repubblica" dyrektor generalny AstraZeneca, Pascal Soriot, powiedział, że najnowsze badania jego firmy wykazały „bardzo silną produkcję przeciwciał przeciwko wirusowi u osób starszych, podobnie jak u osób młodszych”. Brytyjski premier Boris Johnson również powiedział, że jest przekonany, że szczepionka jest bezpieczna i „wywołuje odpowiedź immunologiczną we wszystkich grupach wiekowych”.

To trzeci preparat, w stosunku do którego EMA wydała taką decyzję - wcześniej do użycia w UE dopuszczono szczepionkę Pfizer/BioNTech i koncernu Moderna. Szczepienia na COVID-19 ruszyły w UE 27 grudnia.

W odróżnieniu od szczepionek Pfizera/BioNTech i Moderny opartej o mRNA - fragment RNA koronawirusa odpowiedzialny za sposób, w jaki łączy się on z komórkami człowieka - szczepionka AstraZeneca opiera się na nieaktywnej cząstce adenowirusa wywołującego przeziębienie u szympansów.



Adenowirus zawiera białko kolca koronawirusa SARS-CoV-2 przez co wywołuje reakcję układu odpornościowego analogiczną do tej, jaką wywołałoby zakażenie koronawirusem.



Szczepionkę AstraZeneca znacznie łatwiej przechowywać niż szczepionkę Pfizera (musi być przechowywana w temperaturze -70 stopni Celsjusza, może być przechowywana do 30 dni w pojemniku z suchym lodem i do 5 dni w standardowej lodówce) i szczepionkę Moderny (może być przechowywana w standardowej zamrażarce do 6 miesięcy, w standardowej lodówce - 30 dni i w temperaturze pokojowej 12 godzin). Szczepionkę AstraZeneca można przechowywać 6 miesięcy w zwykłej lodówce.

Koszt szczepionki AstraZeneca wynosi ok. 4 dolary - podczas gdy koszt szczepionki Moderny 15-25 dolarów, a szczepionki Pfizera/BioNTech - 20 dolarów.



W przypadku wszystkich szczepionek do uzyskania odporności potrzebne są dwie dawki.