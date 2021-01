Kiedy zaszczepią się wszyscy powyżej 60-ki? Prof. Horban odpowiada

W kwestii szczepień wszystkich chętnych Polaków powyżej 60. roku życia realnym terminem realizacji jest - według prof. Horbana - "koniec drugiego kwartału 2021 r.". - Może jak się uda, to nawet wcześniej - dodał.

- Zaszczepienie osób powyżej 80 roku życia powinno trwać ok. 2 miesięcy – ocenił prof. Horban wyliczając, że chodzi o grupę ok. 1,7 mln osób.

- Ludzie rozumieją co się do nich mówi i myślą logicznie. Jeżeli w grupie osób powyżej 80 roku życia umiera 20-25 proc., to w tym momencie szczepionka jest postępowaniem ratującym życie – tłumaczył.

Jeśli chodzi o szczepienia osób poniżej 60. roku życia to - jak mówił prof. Horban - "będą musieli poczekać, aż się wyszczepi seniorów.

Epidemiolog dodał jednak, że jego zdaniem przeciętny Polak będzie w stanie zaszczepić się na COVID-19 w 2021 roku.