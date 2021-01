Rodzice hospitalizowanych wcześniaków mogą się już szczepić przeciw COVID

"Uprzejmie informuję, że wskazana grupa zostaje włączona do szczepień" - napisała Goławska w piśmie do prezes fundacji prof. Marii Katarzyny Borszewskiej-Kornackiej.

Jak przekazała podsekretarz stanu w resorcie zdrowia Anna Goławska, 29 grudnia Fundacja Koalicja dla Wcześniaka zaapelowała, by do grupy 0 dodano rodziców wcześniaków hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka.

Podsekretarz przekazała, że rodzice wcześniaków hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka powinni być zaszczepieni w danym szpitalu (wystawienie e-skierowań w szpitalu) lub zgłoszeni do szczepienia w innym podmiocie przez szpital, zgodnie z przyjętą procedurą zgłaszania pracowników sektora ochrony zdrowia, którzy nie mają bezpośredniego udziału w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (nie wykonują zawodów medycznych).

Dowiedz się więcej:

Do informacji o rozszerzeniu grupy 0 odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski. "Rodzice wcześniaków zostają włączeni do szczepień na etapie 0, żeby bez przeszkód mogli odwiedzać swoje dzieci w szpitalach" - napisał na Twitterze. "Priorytet w dostępie do szczepień musi wynikać ze szczególnego ryzyka i potrzeby, a nie znajomości lub statusu publicznego" - podkreślił.