Po szczepieniu Jandy i Millera: Od poniedziałku kontrola w WUM

Wypowiedzi polityków dotyczą faktu, że na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zaszczepiono osoby spoza grup 0, jakimi są seniorzy i pracownicy służby zdrowia.

Wśród 18 osób, które przyjęły Comirnaty, a które zgodziły się zostać ambasadorami akcji szczepień, są m.in. Krystyna Janda i Leszek Miller.

Po upublicznieniu tej informacji, premier Mateusz Morawiecki zlecił pilną kontrolę na WUM i w związanych z nim jednostkach. Zacznie się 4 stycznia.

- Wszystko wskazuje na to, że w szpitalu WUM doszło do bardzo poważnego nadużycia polegającego na dopuszczeniu grupy zero osób, które tam nie powinny się znaleźć. Nie można przejść obojętnie obok tej sytuacji - mówił Michał Dworczyk.