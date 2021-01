Rektor WUM potwierdza, że spotkał aktorów przy szczepieniach

Minister zdrowia Adam Niedzielski ocenił w mediach społecznościowych, że sprawa szczepień ma wymiar formalny i etyczny. „Formalny zweryfikuje kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia” - oświadczył.

Czytaj także: Rodzice hospitalizowanych wcześniaków mogą się już szczepić przeciw Covid

Odnosząc się do "wymiaru etycznego" we wpisie na Twitterze poinformował, że „w związku z informacjami dotyczącymi możliwej obecności rektora przy szczepieniach” poprosił prof. Zbigniewa Gacionga o ustosunkowanie się pisemnie do tej informacji. W załączonym przez ministra piśmie czytamy, że informację o obecności rektora podczas szczepień osób ze świata kultury i polityki znalazły się na profilu ZUM na WUM na Facebooku.

W poniedziałek, zgodnie z zapowiedzią, Niedzielski opublikował otrzymaną przez niego odpowiedź. „W odpowiedzi na Pana pismo uprzejmie informuję, że ze względu na znaczenie Narodowego Programu Szczepień wielokrotnie wizytowałem Centrum Dydaktyczne, w którym odbywały się szczepienia, zarówno 30, jak i 31 grudnia 2020 r. Potwierdzam, że wśród oczekujących rozpoznałem tylko kilka znanych postaci ze świata kultury” - napisał rektor WUM.