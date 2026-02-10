Aktualizacja: 10.02.2026 10:14 Publikacja: 10.02.2026 08:50
Prof. Ewa Helwich odniosła się do sporu o szczepienia przeciw gruźlicy
Foto: comzeal / Adobe Stock
Rozmowa odbyła się w "Miodowej 15" na Kanale Gospodarczym. Oficjalnym powodem odwołania prof. Helwich ze stanowiska był brak współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Jednak – jak już wcześniej informował Rynek Zdrowia – za decyzją tą stał spór o kwestię szczepień przeciwko gruźlicy w kontekście nowych badań przesiewowych noworodków w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID). Wykrycie tej choroby jest przeciwskazaniem do szczepienia przeciwko grypie, które tymczasem odbywa się przed poznaniem wyniku badania. Lekarka apelowała o zamianę tej kolejności i informowanie o sprawie rodziców.
Prof. Ewa Helwich w wywiadzie cytowanym przez Rynek Zdrowia przyznała, że jest zwolenniczką szczepień przeprowadzanych we właściwym terminie i przy właściwych kwalifikacjach, a jej stanowisko w sprawie podyktowane jest troską o zdrowie dzieci.
Chociaż była konsultant obawia się, że cała sytuacja stanie się argumentem dla antyszczepionkowców, a ludzie mogą przestać szczepić swoje dzieci, to jednocześnie zwraca uwagę na odwrotną sytuację:
- Nie mówimy nic rodzicom, szczepimy, dziecko choruje i to się rozchodzi. To byłaby na pewno woda na młyn antyszczepionkowców, że ukrywamy coś, że robimy coś bez wiedzy rodziców. Tak nam postępować nie wolno.
Czytaj więcej: Zwolenniczka szczepień oskarżona o chaos. Prof. Helwich: brak informacji byłby groźniejszy
