Rozmowa odbyła się w "Miodowej 15" na Kanale Gospodarczym. Oficjalnym powodem odwołania prof. Helwich ze stanowiska był brak współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Jednak – jak już wcześniej informował Rynek Zdrowia – za decyzją tą stał spór o kwestię szczepień przeciwko gruźlicy w kontekście nowych badań przesiewowych noworodków w kierunku ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID). Wykrycie tej choroby jest przeciwskazaniem do szczepienia przeciwko grypie, które tymczasem odbywa się przed poznaniem wyniku badania. Lekarka apelowała o zamianę tej kolejności i informowanie o sprawie rodziców.

Prof. Ewa Helwich: „Tak nam postępować nie wolno”

Prof. Ewa Helwich w wywiadzie cytowanym przez Rynek Zdrowia przyznała, że jest zwolenniczką szczepień przeprowadzanych we właściwym terminie i przy właściwych kwalifikacjach, a jej stanowisko w sprawie podyktowane jest troską o zdrowie dzieci.

Chociaż była konsultant obawia się, że cała sytuacja stanie się argumentem dla antyszczepionkowców, a ludzie mogą przestać szczepić swoje dzieci, to jednocześnie zwraca uwagę na odwrotną sytuację:

- Nie mówimy nic rodzicom, szczepimy, dziecko choruje i to się rozchodzi. To byłaby na pewno woda na młyn antyszczepionkowców, że ukrywamy coś, że robimy coś bez wiedzy rodziców. Tak nam postępować nie wolno.

