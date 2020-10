Szczepienia ważne w czasie pandemii COVID 19

Pneumokoki, grypa i krztusiec. WHO wydała komunikat, że w czasie pandemii COVID 19 realizacja szczepień ochronnych jest jednym z priorytetów. Co do szczepienia przeciwko grypie nikt już nie ma wątpliwości. Wciąż jednak do świadomości społecznej nie dotarło znaczenie szczepienia dorosłych przeciw pneumokokom. Takie szczepienie jest w kalendarzu szczepień obowiązkowych dla dzieci - nie istnieje jednak taki kalendarz dla dorosłych. Tymczasem szczepienia przeciw pneumokokom eksperci rekomendują osobom po 50 tym roku życia, z chorobami nowotworowymi, zakażeniem HIV, przewlekle chorym na choroby serca, cukrzycę, schorzenia nerek i wątroby, palących papierosy i nadużywającym alkoholu. Zakażenia pneumokokowe to zakażenia wywołane przez Streptococcus Pneumoniae - dwoinkę zapalenia płuc.

Podobne rekomendacje dotyczą krztuśca bowiem krztusiec powraca, a szczepienia z dzieciństwa niestety już nie chronią po wielu latach. Zalecenia mówią o powtarzaniu ich co 10 lat , szczególnie rekomendowane są kobietom planującym ciąże.

Pomijając pandemię tylko w 2019 roku ponad 60 tys osób było hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc. Zakażenie pneumokokami może prowadzić też do inwazyjnej choroby pneumokokowej czyli zapalenia opon mózgowych, posocznicy. Zgodnie z polskimi danymi prawie 45 % przypadków inwazyjnej postaci tej choroby kończy się śmiercią. Co ważne na zakażenia pneumokokami szczególnie narażone są osoby chorujące na grypę.

Trudno powiedzieć jak wyglądają dane o powiązaniu ich z COVID 19. Szczepienia te zaleca Główny Inspektor Sanitarny w oparciu o stanowiska Towarzystw Naukowych. Nie uchronią one z pewnością przed COVID 19 ale znacznie zminimalizują ryzyko zachorowania i hospitalizacji.



Właśnie ruszyła kampania społeczna - Pneumokoki nie liczą lat. Zaszczepieni - zabezpieczeni.

Więcej informacji na stronie www.pneumokokowezapaleniepluc.pl