Czy szkoły powinny pozostać otwarte?

Na pytanie dziennikarza TVN24: co doprowadziło do lawinowego wzrostu zakażeń notowanego w ostatnim czasie, minister Zdrowia Adam Niedzielski odpowiedział: „Pierwsze to to, co nastąpiło 1 września, czyli nasz powrót do normalności i do funkcjonowania w warunkach pracy, pójście dzieci do szkoły; liczba interakcji społecznych rosła wykładniczo”. Tymczasem naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu twierdzą, że symulacja zachowań ludzi w ramach różnych interwencji podczas pandemii Covid-19 sugeruje, że zamykanie szkół może prowadzić do większej liczby zgonów.

Covid-19 zmusił nas do zamknięcia miejsc, w których gromadzi się wiele osób. Wiele szkół na całym świecie zostało zamkniętych, a uczniowie musieli przejść do nauki zdalnej. Zrobiono to, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, ale teraz naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu twierdzą, że zamykanie szkół w czasie pandemii spowodowałoby w dłuższej perspektywie więcej zgonów niż utrzymywanie ich w stanie otwartym.