Koronawirus: Kazachstan najlepiej sobie radzi w Azji Środkowej

Władze Kazachstanu podają, że sytuacja w tym 18-milionownym kraju jest opanowana. Liczba zakażeń – według najnowszych danych 9,5 tys. osób – rośnie, ale bez gwałtownych skoków. Dlatego Kazachstan zaczyna odmrażać gospodarkę i wracać do normalności.

Kazachstan wspiera również sąsiadów. Do Kirgistanu i Tadżykistanu władze republiki wysłały żywność oraz zapasy, w tym 10 tys. ton mąki.

Dodatkowo sektor małych i średnich przedsiębiorców oraz tzw. osoby samozatrudnieni wykorzystali ulgi podatkowe, co pozwoliło zaoszczędzić im około 1 biliona tenge (9,3 mld zł). Przedsiębiorcy mogą też wnioskować o niskooprocentowane pożyczki. Do pracy wróciło już ponad 1,1 mln osób.

Powrót do gospodarczego wzrostu

W tej chwili rząd w Nur-Sułtanie pracuje nad dalszym odmrażaniem gospodarki. Przygotowany we współpracy z Narodowym Bankiem Republiki Kazachstanu, Krajową Izbą Gospodarczą „Atameken” oraz przedstawicielami biznesu plan przywrócenia wzrostu gospodarczego będzie realizowany do końca roku. Plan zakłada wsparcie poszczególnych branż poprzez zachęty podatkowe, rozszerzenie akcji kredytowej, uregulowania dotyczące rozwoju infrastruktury, a także wsparcie produkcji krajowej, przedsiębiorczości i ochronę miejsc pracy.

Władze Kazachstanu znoszą do końca roku VAT na import części zamiennych do samolotów oraz zwalniają lotniska z podatku gruntowego oraz opłat za korzystanie z terenu.

Z VAT zostaną zwolnione także pasażerskie przewozy autobusowe na ważnych społecznie trasach. A inwestycje turystyczne w priorytetowych strefach otrzymają ulgi w CIT, podatku gruntowym i od nieruchomości. Nie będzie rewizji celnych pociągów kontenerowych poruszających się w tranzycie.

Przedsiębiorstwa przetwórcze mają zapewnione m.in. finansowanie środków obrotowych na preferencyjnych warunkach, mogą też występować o kredyty, w tym kredyt eksportowy. Rząd popiera producentów krajowych, wprowadzając obowiązek wykorzystywania kazachskich materiałów i sprzętu przez beneficjentów pomocy.

Górnictwo i hutnictwo może liczyć na zwiększony do 80 proc. limit uprawniający do automatycznego zwrotu VAT, co przyspieszy odzyskiwanie podatku za pierwsze trzy kwartały. Część zaliczkowego CIT zostanie przeniesiona na przyszły rok. Uproszczona zostanie również procedura kontroli celnej dla „przetwórstwa w wolnej strefie celnej”.

W przypadku rolnictwa rząd planuje m.in. poszerzyć listę surowców, które mogą być dotowane oraz wprowadzić nowy mechanizm finansowania na zasadzie „z pola na stragan”, co pozwoli zapewnić ciągłość sprzedaży produkcji rolnej.

W budownictwie zostaną wprowadzone specjalne normy, pozwalające na szybsze projektowanie i budowanie szpitali oraz innych obiektów, a terminy realizacji zobowiązań w ramach zamówień publicznych zostaną z automatu wydłużone. Rząd planuje również uruchomić pilotażowy program preferencyjnych kredytów mieszkaniowych „5-10-20” (przy czym 5 to stopa procentowa kredytu, 10 proc. wyniesie wkład własny, a 20 to okres kredytowania w latach).

Na wsparcie mogą liczyć również mali i średni przedsiębiorcy oraz sektor usług. Będą to m.in. mikropożyczki dla drobnych i małych przedsiębiorstw. Więcej branż skorzysta też z odroczenia spłat kredytów, a sprawozdawczość księgowa i skarbowa samozatrudnionych zostanie uproszczona.