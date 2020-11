Przedstawiciel KE ostrzega: Polska może pozostać bez grosza

Mamy obecnie na ulicach bardzo wyraźny przykład tego, do czego prowadzi naruszanie Konstytucji i zasad praworządności. Polskie społeczeństwo dostrzegło, że to nie jest jakaś abstrakcja, ale coś, co się przekłada na bardzo konkretne i namacalne kwestie, w tym przypadku życie osobiste. Alarmujące głosy ws. praworządności będą teraz jeszcze bardziej słyszalne, bo widoczne są efekty polskich deficytów, którymi Unia zajmuje się od kilku lat - mówi Marek Prawda.