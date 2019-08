Brexit pozostawi setki tysięcy Polaków na lodzie

Priti Patel, nowa minister spraw wewnętrznych, wywodzi się z rodziny indyjsko-ugandyjskiej. Ale zrozumienia dla imigrantów raczej nie ma. W zeszłym tygodniu nie protestowała, gdy rząd Borisa Johnsona ogłosił, że w razie bezumownego brexitu w nocy z 31 października na 1 listopada zostanie odwołane prawo do pracy i legalnego pobytu dla przyjezdnych z krajów Unii. A przecież Patel doskonale wie, że Wielka Brytania nie jest na to przygotowana.

– Johnson zapewnił, że dla obywateli państw Unii, którzy osiedlą się w Zjednoczonym Królestwie przed 31 października, nic się nie zmieni. Jednak spośród 3,5 mln osób, które należą do tej kategorii, tylko 1 mln zarejestrował się w specjalnym spisie ludności. Pozostałe tego nie zrobiły i nie będą mogły udowodnić, że nie zjawiły się na Wyspach już po wyjściu kraju z Unii – mówi „Rz" Robert McNeil z The Migration Observatory Uniwersytetu w Oksfordzie.

Poprzedniczka Johnsona, Theresa May zapowiadała, że obecne regulacje będą utrzymane do końca 2020 r. Dlatego ludzie nie spieszyli się z rejestracją obecności. Na dwa miesiące przed spodziewaną datą brexitu administracja nie jest gotowa na obsługę tak ogromnej rzeszy osób. To dramat m.in. dla setek tysięcy Polaków mieszkających w Królestwie w wielu przypadkach od lat. Brak legalnego statusu oznacza, że nie tylko nie będą mogli legalnie pracować, ale także wynająć mieszkania, skorzystać z darmowej służby zdrowia czy otworzyć konta bankowego.