Sondaż: Na torysów chętniej głosowali starsi i gorzej wykształceni

W czasie referendum dotyczącego obecności w Unii Europejskiej i ponownie w wyborach w 2017 roku wiek był istotną linią podziału w brytyjskiej polityce. Dane wskazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat niewiele się zmieniło w tej kwestii. Partia Pracy wciąż zdobywa większość wśród młodszych wyborców, a konserwatyści gros głosów zbierają od starszych Brytyjczyków.

I tak w najmłodszej grupie 18-24 lat głos na partię Jeremy'ego Corbyna zadeklarowało aż 56 procent ankietowanych przy zaledwie 21 proc. na konserwatystów. Torysi mają w tej grupie tylko 10 proc. przewagi nad Liberalnymi Demokratami. W grupie 25-29 lat dystans między dwoma największymi ugrupowaniami zmniejsza się do 31 pkt. proc. a w grupie 30-39 - do 16 pkt. proc. W kolejnej grupie demograficznej 40-49 lat następuje już odwrócenie sytuacji. To torysi prowadzą (41 do 35 proc.), a im wyborca starszy, tym bardziej skłonny głosować na Borisa Johnsona. Wśród najstarszych osób, w wieku co najmniej 70 lat, laburzyści mają zaledwie 14 proc. zwolenników i ledwo wyprzedzają Liberalnych Demokratów (11 proc.). Z kolei Partia Konserwatywna ma tam rekordowe poparcie 67 proc.