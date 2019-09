Raport dla rządu: Twardy brexit to totalny chaos w portach

Tymczasem nawet przy najmniej uciążliwym scenariuszu, z firmami tak przygotowanymi, jak to tylko możliwe, na bezumowny brexit, pojazdy będą czekały średnio od dwóch do trzech godzin, ale i tak połowa pojazdów będzie czekała na odprawę co najmniej osiem godzin.

Raport twierdzi również, że wiele firm transportowych z obawy o chaos po prostu anuluje podróże swoich pojazdów (a wraz z nimi ładunku) z powodu długiego czasu oczekiwania.

Obecnie pojazdy z UE średnio czekają na granicy dwie minuty.

Raport nie poprzestaje jednak na suchej analizie. Wszelkie opóźnienia, takie jak sugerowane wyżej, mogą prowadzić do niedoborów towarów na półkach i zapasów medycznych w szpitalach - zauważają jego autorzy.

Rob McKenzie, dyrektor w Road Haulage Association, powiedział Sky News, że spodziewane kolejki "byłyby paraliżujące dla wielu sektorów brytyjskiego przemysłu i łańcucha dostaw, w których wszystko od siebie zależy". - Na przykład rzeczy, które kupujemy w sklepach, produkty łatwo psujące się, żywność itp. - po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, aby to wszystko stało w korku przez 48 godzin - powiedział.