Theresa May poda dziś datę swojej dymisji? AFP

Theresa May na posiedzeniu Komitetu 1922, frakcji Partii Konserwatywnej w brytyjskim parlamencie ok. godziny 18 czasu polskiego ma poinformować posłów swojej partii o dacie swojej dymisji. Utrata stanowiska przez May ma być ceną za poparcie jej umowy ws. brexitu na forum Izby Gmin - pisze Reuters.