Theresa May ostrzega Izbę Gmin przed katastrofą

Na łamach "Sunday Express" premier Wielkiej Brytanii Theresa May ostrzegła brytyjskich parlamentarzystów, że odrzucenie przez nich wynegocjowanej przez nią umowy ws. brexitu będzie "katastrofalne dla Wielkiej Brytanii". Głosowanie nad umową odbędzie się 15 stycznia.

May prawdopodobnie przegra głosowanie w Izbie Gmin - przeciw umowie, którą brytyjska premier wynegocjowała z UE, zagłosują partie opozycyjne, wspierająca rząd Demokratyczna Partia Unionistyczna oraz część parlamentarzystów Partii Konserwatywnej. Odrzucenie umowy będzie oznaczać, że Wielkiej Brytanii będzie grozić wyjście z UE bez umowy (tzw. twardy brexit).

Pierwotnie Izba Gmin miała głosować nad umową w grudniu, ale na kilka dni przed głosowaniem rząd zdecydował się na jego przełożenie wobec braku większości popierającej porozumienie wynegocjowane przez May w Izbie Gmin. Brytyjska premier starała się potem zdobyć dodatkowe gwarancje od UE ws. najbardziej kontrowersyjnych zapisów umowy (chodzi przede wszystkim o tzw. backstop - czyli tymczasowe pozostanie Wielkiej Brytanii w unii celnej), wszystko wskazuje jednak na to, że nie zdołała znaleźć w Izbie Gmin większości dla umowy.

May na łamach "Sunday Express" zaapelowała do parlamentarzystów, aby "nie zawiedli ludzi, którzy głosowali za brexitem".

"Byłoby to katastrofalnym i niewybaczalnym naruszeniem zaufania do naszej demokracji" - napisała brytyjska premier.

"Więc mój apel do parlamentu jest prosty: to czas, aby zapomnieć o gierkach i zrobić to, co jest właściwe dla kraju" - dodała.

W piątek szef MSZ Wielkiej Brytanii, Jeremy Hunt, ostrzegał, że odrzucenie umowy wynegocjowanej przez May oznacza, iż do brexitu może w ogóle nie dojść.