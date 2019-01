May do Corbyna: Nie mogę wykluczyć brexitu bez umowy

Theresa May w liście do lidera opozycji Jeremy'ego Corbyna napisała, że "niemożliwe" jest obecnie wykluczenie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia.

May we wtorek przegrała w Izbie Gmin głosowanie ws. wynegocjowanej przez siebie umowy ws. brexitu - za umową głosowało zaledwie 202 parlamentarzystów, przeciw 435. Obecnie May ma trzy dni na przygotowanie alternatywnego planu wyjścia z UE, który przedstawi Izbie Gmin w poniedziałek.

Poniżej dalsza część artykułu

Corbyn odrzucił zaproszenie do rozmów, jakie Theresa May skierowała do parlamentarzystów ze wszystkich ugrupowań biorących udział w debacie na temat brexitu po porażce jej umowy w Izbie Gmin. Liderzy pozostałych partii zasiadających w Izbie Gmin spotkali się z May.

Lider Partii Pracy skierował natomiast list do brytyjskiej premier, w którym - jako warunek przystąpienia do rozmów - wskazał wykluczenie możliwości, że Wielka Brytania wyjdzie z UE bez umowy.

The starting point for any talks to break the Brexit deadlock must be to rule out a disastrous No Deal outcome.



My letter to Theresa May... pic.twitter.com/vQvUV87mpk — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 17 stycznia 2019





Jednak May przekonuje, że to "niemożliwy warunek", ponieważ "nie jest w mocy rządu wykluczyć wyjście z UE bez umowy".