Corbyn atakuje media: Nie informują o śmierci bezdomnego

Do spięcia Corbyna z May doszło w środę, w Izbie Gmin. W czasie cotygodniowej sesji pytań do brytyjskiej premier Corbyn atakował ją za przełożenie głosowania ws. wynegocjowanej przez May umowy regulującej stosunki Londynu z Brukselą po brexicie, na co May sugerowała mu, że powinien zająć się tym, że jego stanowiska ws. brexitu nie popiera część parlamentarzystów jego partii. Wtedy Corbyn powiedział pod nosem słowa, które media odczytały jako "głupia kobieta". Corbyna w związku z rzekomo wypowiedzianymi przez niego słowami część mediów zaczęła oskarżać o mizoginię.

Rzecznik Partii Pracy twierdził jednak, że Corbyn powiedział "głupi ludzie" i dodał, że nie ma powodu, aby przepraszał May. Sam Corbyn stwierdził, że powiedział "głupi ludzie" mając na myśli posłów Partii Konserwatywnej.

Spięcie May z Corbynem trafiło w czwartek na pierwsze strony brytyjskich gazet.

Corbyn w odpowiedzi zarzucił mediom i Partii Konserwatywnej kreowanie "fikcyjnego sporu dotyczącego czegoś, czego nie powiedział".

Yesterday the Tories and much of the media created a phoney row about something I didn't say.



Here's why... pic.twitter.com/AADuxGiW3D